Министр: Нарушения на Лачынской дороге происходят вопреки положениям трехстороннего соглашения

Нарушения на Лачынской дороге происходят вопреки положениям трехстороннего соглашения.

Нарушения на Лачынской дороге происходят вопреки положениям трехстороннего соглашения.

Как передает Report, об этом на брифинге для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военных атташе заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.



По его словам, многочисленные незаконные визиты некоторых дипломатов, совершаемыми через Лачинскую дорогу, противоречат пунктам трехстороннего соглашения.



«Это важно для осмысления сложившейся сегодня ситуации в регионе», - добавил он.

Напомним, четвертый день на участке дороги Шуша-Ханкенди продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов против незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Азербайджанские активисты и члены экологических неправительственных организаций (НПО) требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.