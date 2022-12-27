О нас

Министр: Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть выведены из Карабаха

Министр: Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть выведены из Карабаха Позиция Азербайджана относительно вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабаха четкая.
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 16:48
Министр: Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть выведены из Карабаха

Позиция Азербайджана относительно вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабаха четкая.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что этот вопрос нашел отражение и в трехстороннем заявлении: “В трехстороннем заявлении отдельным пунктом отмечена необходимость вывода армянских вооруженных формирований из Карабаха. Основная позиция России заключается в том, что это обязательство Армении, и в качестве аргумента Россия указывает на подписание Арменией трехстороннего документа".

Дж.Байрамов сказал, что основным фактором, создающим напряженность в Карабахе, является деятельность незаконных армянских вооруженных формирований: "Для Азербайджана это неприемлемо. В ходе переговоров мы постоянно поднимаем этот вопрос".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: Illegal Armenian armed groups should be withdrawn from Karabakh
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılmalıdır”

Экслюзивные новости

ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi