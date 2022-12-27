Министр: Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть выведены из Карабаха

Позиция Азербайджана относительно вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабаха четкая.

Позиция Азербайджана относительно вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабаха четкая.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Он отметил, что этот вопрос нашел отражение и в трехстороннем заявлении: “В трехстороннем заявлении отдельным пунктом отмечена необходимость вывода армянских вооруженных формирований из Карабаха. Основная позиция России заключается в том, что это обязательство Армении, и в качестве аргумента Россия указывает на подписание Арменией трехстороннего документа".

Дж.Байрамов сказал, что основным фактором, создающим напряженность в Карабахе, является деятельность незаконных армянских вооруженных формирований: "Для Азербайджана это неприемлемо. В ходе переговоров мы постоянно поднимаем этот вопрос".