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Министр: Незаконно посетившие Ханкенди французские депутаты подрывают усилия по установлению мира

Министр: Незаконно посетившие Ханкенди французские депутаты подрывают усилия по установлению мира Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с директором Департамента континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони.
Внешняя политика
16 сентября 2021 г. 18:06
Министр: Незаконно посетившие Ханкенди французские депутаты подрывают усилия по установлению мира

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с директором Департамента континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности, в том числе вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений, сотрудничество с международными организациями и другие темы.

Стороны также обменялись мнениями по повестке дня азербайджано-французского двустороннего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов, обратив внимание на незаконный визит некоторых членов Национальной ассамблеи Франции на азербайджанские территории, довел до внимания противоположной стороны, что подобные шаги подрывают усилия по установлению мира в регионе после конфликта.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM receives French delegation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Xankəndinə qanunsuz səfər edən fransalı deputatlar sülh quruculuğu səylərinə xələl gətirir"

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