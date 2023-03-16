Министр: Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана должна быть прекращена

Незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена.
Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН в Агдаме.
В ходе выступления министр затронул проблему незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территории Азербайджана:
"Мы требуем, чтобы нашим специалистам были созданы все необходимые условия для наблюдения за текущим состоянием окружающей среды в районах добычи природных ресурсов. Незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена".
Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.
С 12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества проводят мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму Армении, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.