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Министр: Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана должна быть прекращена

Министр: Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана должна быть прекращена Незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 12:00
Министр: Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана должна быть прекращена

Незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН в Агдаме.

В ходе выступления министр затронул проблему незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территории Азербайджана:

"Мы требуем, чтобы нашим специалистам были созданы все необходимые условия для наблюдения за текущим состоянием окружающей среды в районах добычи природных ресурсов. Незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена".

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

С 12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества проводят мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму Армении, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на английском языке Minister: Illegal exploitation of Azerbaijan's natural deposits must be stopped

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