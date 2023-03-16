Министр: Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана должна быть прекращена

Незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена.

Незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена.

Как сообщает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сказал в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН в Агдаме.

В ходе выступления министр затронул проблему незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территории Азербайджана:

"Мы требуем, чтобы нашим специалистам были созданы все необходимые условия для наблюдения за текущим состоянием окружающей среды в районах добычи природных ресурсов. Незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена".

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

С 12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества проводят мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму Армении, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.