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Министр нефти Ирана посетит Азербайджан

Министр нефти Ирана посетит Азербайджан Министр нефти Ирана Джавад Овджи приедет в Баку в начале июня
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 10:57
Министр нефти Ирана посетит Азербайджан

Министр нефти Ирана Джавад Овджи посетит Азербайджан в начале июня.

Как передает Report, министр примет участие в Бакинском энергетическом форуме, который пройдет со 2 по 3 июня.

В рамках форума пройдут пленарные заседания: "Энергетика в переходный период: новые возможности и вызовы в меняющемся мире", "Обзор развития мировой энергетики", "Путь к чистому нулю", "Раскрытие кадрового потенциала для перехода к низкоуглеродному будущему в энергетическом секторе". Также в рамках форума будут рассмотрены: новые возможности добычи в Каспийском регионе, газовые маршруты, нефтепереработка и финансирование нефтехимических проектов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Азербайджан и Иран подпишут новые соглашения по разработке нефтегазовых месторождений в Каспийском море.

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