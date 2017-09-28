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    Министр национальной обороны Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Нуреддин Джаникли возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева© Report

    Баку. 28 сентябрь. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Азербайджане  министр национальной обороны Турции Нуреддин Джаникли посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера  Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

    Как сообщает Report, возглавляемая министром делегация почтила также память видного ученого-офтальмолога Зарифы ханум Алиевой, к могиле которой  были возложены цветы.

    Затем турецкий министр посетил памятник турецким воинам и Аллею шехидов, возложил цветы к их могилам.

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