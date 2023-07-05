Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном

”Мы верим в восстановление отношений высокого уровня между Ираном и Азербайджаном".
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан заявил журналистам 5 июля в Баку.
Он отметил, что у президента Ирана есть поручение в связи с открытием Аразского коридора: “Это даст серьезный толчок развитию ирано-азербайджанских отношений, особенно в области коммуникаций”.
По мнению министра, этот коридор позволит создать сообщение между Нахчываном и основной частью Азербайджана.
5 июля Гусейн Амир Абдуллахиан был на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку.
"Мы договорились с господином президентом о скором открытии железнодорожного транспорта. Мы также провели очень широкие обсуждения ситуации в регионе”, - сказал глава МИД Ирана.
"Мы можем устранить недоразумения и восстановить взаимные связи между нашими странами и народами. Мы верим, что все проблемы на Южном Кавказе могут быть решены мирным путем и путем переговоров”, - подчеркнул Гусейн Амир Абдуллахиан.