Министр: Мы не были свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества

"Несмотря на все эти факты, мы не были свидетелями ни одного призыва к Армении со стороны международного сообщества".

"Несмотря на все факты и доказательства, мы не стали свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества, государств и организаций".

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

По его словам, вопрос минирования наших территорий постоянно поднимался Азербайджаном: "Армения интенсивно продолжала эти военные преступления до тех пор, пока не был восстановлен полный контроль Азербайджана над Лачынской дорогой. Потребуются годы, чтобы предотвратить болезненные последствия этих преступлений. Несмотря на все факты и доказательства, мы не стали свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества, государств и организаций по этому поводу. Причины этого вызывают вопросы".