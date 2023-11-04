О нас

Министр: Мы не были свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества

Министр: Мы не были свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества "Несмотря на все эти факты, мы не были свидетелями ни одного призыва к Армении со стороны международного сообщества".
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 22:12
Министр: Мы не были свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества

"Несмотря на все факты и доказательства, мы не стали свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества, государств и организаций".

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

По его словам, вопрос минирования наших территорий постоянно поднимался Азербайджаном: "Армения интенсивно продолжала эти военные преступления до тех пор, пока не был восстановлен полный контроль Азербайджана над Лачынской дорогой. Потребуются годы, чтобы предотвратить болезненные последствия этих преступлений. Несмотря на все факты и доказательства, мы не стали свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества, государств и организаций по этому поводу. Причины этого вызывают вопросы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir dəfə də olsun Ermənistana çağırışların şahidi olmadıq"

Экслюзивные новости

Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
Путешественник из Кувейта: Карабахский регион имеет большие перспективы развития
4 ноября 2023 г. 13:13
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi