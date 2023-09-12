Министр: Молдова готова делиться с Азербайджаном своим опытом в строительстве городов

Молдова готова делиться своим опытом в сфере градостроительства с Азербайджаном, который ведет масштабную работу по восстановлению освобожденных территорий.
Об этом Report заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.
"Азербайджан проводит масштабную работу по восстановлению освобожденных территорий, особе внимание уделяется инфраструктурным проектам. Специалисты из Молдовы готовы поделиться своим опытом с азербайджанскими коллегами, в том числе в сферах городского планирования и строительства", - сказал он.
По словам министра, было бы целесообразным провести обмен опытом в разработке законодательства, связанного с территориальным планированием и градостроительством.
Спыну также подчеркнул положительную динамику развития сотрудничества между странами в сфере транспорта.
Министр напомнил, что авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" с октября запускает прямой рейс между Баку и Кишиневом. "Молдова глубоко признательна Азербайджану за эту возможность", - сказал он.