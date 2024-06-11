Министр развития ОАЭ: Модель развития Азербайджана вдохновляет страны по всему миру

Успешная и передовая модель развития Азербайджана действительно вдохновляет другие страны.

Успешная и передовая модель развития Азербайджана действительно вдохновляет другие страны по всему миру.

Как сообщает Report, об этом сказала государственный министр по вопросам развития и правительства будущего ОАЭ Охуд Бинт Хальфан Аль Руми на форуме по обмену опытом в Баку.

"Хотела бы также подчеркнуть глубину прочных отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном, которые стали крепче, чем когда-либо прежде ", - сказала она.

По ее словам, об этом также свидетельствует визит президента ОАЭ в Азербайджан в январе 2024 года.

"Данный визит ознаменовал подписание многих важных соглашений между двумя странами. Сегодняшний форум проводится в рамках подписанного соглашения о государственной программе обмена опытом", - сказала министр.