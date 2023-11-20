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Министр: Маврикий добился значительных успехов в сфере защиты прав женщин

Министр: Маврикий добился значительных успехов в сфере защиты прав женщин Правительство Маврикия добилось значительных успехов в сфере гендерного равенства, несмотря на патриархальный бэкграунд страны.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 11:57
Министр: Маврикий добился значительных успехов в сфере защиты прав женщин

Правительство Маврикия добилось значительных успехов в сфере гендерного равенства, несмотря на патриархальный бэкграунд страны.

Как передает Report, об этом заявила министр гендерного равенства страны Калпана Деви Кунджу-Шах, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, для достижения поставленных целей правительство Маврикия провело множество реформ. Наглядным примером является создание в стране Министерства гендерного равенства, которое я возглавляю, сказала Кунджу-Шах.

Министр подчеркнула, что организованная в Баку конференция имеет важное значение для интенсификации деятельности Движения неприсоединения на международной арене.

"Гендерное равенство является основой экономическо-социального развития",- добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Mavriki qadınların hüquqlarının qorunmasında mühüm irəliləyiş əldə edib”
Версия на английском языке Minister: Mauritius has made significant progress in protecting women's rights

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