Министр: Маврикий добился значительных успехов в сфере защиты прав женщин

Правительство Маврикия добилось значительных успехов в сфере гендерного равенства, несмотря на патриархальный бэкграунд страны.

Правительство Маврикия добилось значительных успехов в сфере гендерного равенства, несмотря на патриархальный бэкграунд страны.

Как передает Report, об этом заявила министр гендерного равенства страны Калпана Деви Кунджу-Шах, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, для достижения поставленных целей правительство Маврикия провело множество реформ. Наглядным примером является создание в стране Министерства гендерного равенства, которое я возглавляю, сказала Кунджу-Шах.

Министр подчеркнула, что организованная в Баку конференция имеет важное значение для интенсификации деятельности Движения неприсоединения на международной арене.

"Гендерное равенство является основой экономическо-социального развития",- добавила она.