Министр Марокко Адиб Бенбраим приглашен на международный форум в Баку

Министр Марокко Адиб Бенбраим был приглашен на международный форум, который состоится в Баку.

Министр Марокко Адиб Бенбрагим был приглашен на международный форум, который состоится в Баку.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"В рамках WUF12 (Всемирного градостроительного форума) состоялась наша встреча с руководителем делегации Королевства Марокко, государственным секретарем Министерства национального планирования территорий, градостроительства, жилищного обеспечения и городской политики Адибом Бенбраимом. Мы обсудили перспективы реализации совместных проектов для укрепления более эффективного сотрудничества между странами.

Кроме того, мы пригласили нашего коллегу принять участие во Всемирном градостроительном форуме, который пройдет в 2026 году в Баку", - отметил А. Гулиев.