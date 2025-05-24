Министр культуры Грузии: Азербайджан - символ безопасности и мира в регионе

Азербайджан является символом безопасности, дружбы, мира и добрососедства в регионе.

Азербайджан является символом безопасности, дружбы, мира и добрососедства в регионе.

Как передает Report, об этом заявила министр культуры Грузии Тинатин Рухадзе, выступая с приветственной речью на концерте по случаю Дня независимости Грузии в Центре Гейдара Алиева.

Министр подчеркнула, что Грузия гордится прочными дружественными связями с Азербайджаном: "Хочу признаться, что Азербайджан - одна из моих самых любимых стран, и я рада здесь сегодня находиться".

Рухадзе также отметила, что для нее большая честь выступать сегодня в Центре Гейдара Алиева, названного в честь общенационального лидера азербайджанского народа: "Это честь для меня не только как для министра культуры Грузии, но и как для грузинки, представительницы своего народа".

Министр с удовлетворением подчеркнула, что дружественные и культурные связи между Азербайджаном и Грузией развиваются на протяжении веков. Рухадзе также отметила, что Министерство культуры Грузии заинтересовано в реализации множества совместных проектов с азербайджанскими коллегами.

В завершении министр поздравила Азербайджан с 28 мая - Днем независимости на азербайджанском языке.

"Да здравствует дружба Азербайджана и Грузии", - добавила она.