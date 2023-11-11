Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли посетит Турцию для участия в мероприятиях, проводимых в Анкаре в рамках дней города Шуша.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли посетит Турцию для участия в мероприятиях, проводимых в Анкаре в рамках дней города Шуша.

Об этом анкарскому бюро Report сообщили в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

13 ноября А.Керимли посетит выставку "Художники города Шуша" в штаб-квартире ТЮРКСОЙ в Анкаре.

В рамках Дней культуры города Шуша в здании президентского симфонического оркестра в Анкаре состоится концерт с участием азербайджанских артистов.

Отметим, что ТЮРКСКОЙ объявил город Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год.