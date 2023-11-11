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Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша

Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли посетит Турцию для участия в мероприятиях, проводимых в Анкаре в рамках дней города Шуша.
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 17:26
Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли посетит Турцию для участия в мероприятиях, проводимых в Анкаре в рамках дней города Шуша.

Об этом анкарскому бюро Report сообщили в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

13 ноября А.Керимли посетит выставку "Художники города Шуша" в штаб-квартире ТЮРКСОЙ в Анкаре.

В рамках Дней культуры города Шуша в здании президентского симфонического оркестра в Анкаре состоится концерт с участием азербайджанских артистов.

Отметим, что ТЮРКСКОЙ объявил город Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

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Версия на английском языке Azerbaijan's culture minister to visit Türkiye for events as part of Shusha City Days
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın mədəniyyət naziri Türkiyəyə gedəcək, Şuşa ilə bağlı tədbirlərə qatılacaq

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