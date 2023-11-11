Министр культуры Азербайджана посетит Турцию для участия в мероприятиях в рамках дней города Шуша

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли посетит Турцию для участия в мероприятиях, проводимых в Анкаре в рамках дней города Шуша.
Об этом анкарскому бюро Report сообщили в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).
13 ноября А.Керимли посетит выставку "Художники города Шуша" в штаб-квартире ТЮРКСОЙ в Анкаре.
В рамках Дней культуры города Шуша в здании президентского симфонического оркестра в Анкаре состоится концерт с участием азербайджанских артистов.
Отметим, что ТЮРКСКОЙ объявил город Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год.