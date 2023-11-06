Министр: Клеветническая кампания Армении против Азербайджана не служит миру

Продолжающаяся клеветническая кампания Армении против Азербайджана не служит миру.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с главой МИД Румынии Луминицей Одобеску в Бухаресте.
Байрамов проинформировал противоположную сторону о факторах, обусловивших антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные против армянских вооруженных формирований, которые не были выведены с территории Азербайджана вопреки взятым обязательствам, о текущей региональной ситуации и планах Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе.
Министр добавил, что, несмотря на продвижение Азербайджаном мирной повестки для нормализации отношений с Арменией, продолжающаяся клеветническая кампания Армении против нашей страны не служит миру.