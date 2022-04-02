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Министр: Канада признает территориальную целостность Азербайджана и Ходжалинскую резню трагедией

Министр: Канада признает территориальную целостность Азербайджана и Ходжалинскую резню трагедией "Правительство Канады признает Ходжалинскую резню ужасной трагедией, с глубокой скорбью чтит погибших и продолжающиеся страдания людей. Канада решительно выступает за то, чтобы такая трагическая потеря мирного населения, как Ходжалинская резня, никогда не
Внешняя политика
2 апреля 2022 г. 08:03
Министр: Канада признает территориальную целостность Азербайджана и Ходжалинскую резню трагедией

"Правительство Канады признает Ходжалинскую резню ужасной трагедией, с глубокой скорбью чтит погибших и продолжающиеся страдания людей. Канада решительно выступает за то, чтобы такая трагическая потеря мирного населения, как Ходжалинская резня, никогда не повторялась".

Как передает Report, это нашло отражение в ответе министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на обращение (петицию) азербайджанской общины этой страны к правительству Канады.

Подчеркивается, что Канада признает все резолюции Совета Безопасности ООН по Карабаху и территориальную целостность Азербайджана в пределах международно-признанных границ: "Канада поощряет продолжение диалога на уровне лидеров в связи с осуществлением таких важных мер по укреплению доверия, как создание двусторонних механизмов для демаркации и делимитации границ, а также восстановление региональных связей между Арменией и Азербайджаном".

По словам Мелани Жоли, Канада продолжит поддерживать инициативы по обеспечению мира и стабильности в регионе и готова внести свой вклад в усилия в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Kanada Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Xocalı qətliamını faciə kimi tanıyır

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