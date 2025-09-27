Министр Италии: Мы поддерживаем мир между Азербайджаном и Арменией

Еще в период продолжающейся войны я проявлял инициативу по восстановлению мира между Азербайджаном и Арменией и работал в этом направлении.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Министр отметил, что мир, достигнутый между Азербайджаном и Арменией, поддерживается правительством Италии:

"Наша цель - мир, между Азербайджаном и Арменией, на Ближнем Востоке и в Украине. Мы прилагаем много усилий для достижения этих целей. Я очень рад, что 8 августа в Вашингтоне с участием лидеров Азербайджана и Армении и при свидетельстве Президента США было парафировано соглашение о мире. Мы работаем над тем, чтобы поддерживать это соглашение. В будущем я хочу посетить Азербайджан и увидеть мир в регионе".

А. Таяни также рассказал о многолетнем успешном сотрудничестве между Азербайджаном и Италией:

"У нас очень хорошие отношения со всеми странами. Мы хотим жить в мире. Наша стратегия - выстраивать хорошие отношения со всеми. С Азербайджаном у нас успешные и очень позитивные связи в различных сферах", - подчеркнул министр.