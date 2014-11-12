Министр иностранных дел Азербайджана отправился в Страсбург

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Страсбург для участия в заседании Комитета министров Совета Европы, которое состоится 13 ноября. Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министр Эльмар Мамедъяров выступит на заседании.

Он представит отчет по итогам председательства в Комитете министров Совета Европы, а также, в связи с завершением полугодового председательства Азербайджана, передаст эстафету Бельгии.