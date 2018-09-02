Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 5-6 сентября министр иностранных дел Японии Таро Коно совершит визит в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на Japantoday.

Согласно информации, 2 сентября у Таро Коно начинается турне по странам Южного Кавказа, а затем в Германию. Министр вначале совершит визит в Ереван и Тбилиси, а 5 сентября в Баку. Это первый визит министра иностранных Японии в Армению и Грузию, а в Азербайджан второй после состоявшегося в 1999 году визита.

Цель визита в регион заключается в расширении сотрудничества этих стран с Японией. Япония заинтересована в устойчивой стабильности, развитии демократии и экономики в этих странах.