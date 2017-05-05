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    Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем кабинета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

    На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и FAO© XİN

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял руководителя кабинета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Марио Лубеткина.

    Как сообщили Report в МИД, на встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и FAO, обсуждены осуществляемые организацией в нашей стране проекты и их результаты.

    На встрече также коснулись значения Бакинского процесса и был проведен обмен мнениями касательно мероприятий, предусмотренных как продолжение данной важной платформы.

    Стороны особо подчеркнули роль международных организаций и значение диалога для достижения мира и стабильности во всем мире. 

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