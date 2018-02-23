Министр иностранных дел Венесуэлы планирует посетить Азербайджан

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса Монтсеррат планирует посетить Азербайджан. Как сообщает Report, Х. А. Монтсеррат примет участие на министерской конференции Движения неприсоединения на тему "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития", которая пройдет в Баку 5-6 апреля.

В конференции примут участие представители участвующих в Движении неприсоединения государств, получивших при нем статус наблюдателей государств и международных организаций, а также государств и организаций, присутствующих в качестве специального гостя.

Отметим, что в Движении неприсоединения участвует 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателей при Движении неприсоединения.

Азербайджан примкнул к Движению в 2011 году на XVI конференции министров на Бали. В 2019-2022 годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения.

В 2019 году в Азербайджане состоится XVIII саммит Движения неприсоединения. Предыдущий саммит состоялся в Венесуэле в сентябре 2016 года.