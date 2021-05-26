Министр иностранных дел Сербии посетит Азербайджан

"Я бы хотел подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений".
Как передает Report, об этом говорится в письме президента Сербии Александра Вучича президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"По этой причине с нетерпением ждем очередного, шестого заседания межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое состоится во время ожидающегося визита в Азербайджанскую Республику министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича", - подчеркнул глава государства.