О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр иностранных дел Сербии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Сербии посетит Азербайджан "Я бы хотел подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений".
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 16:54
Министр иностранных дел Сербии посетит Азербайджан
0 : 00
0 : 00

"Я бы хотел подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений".

Как передает Report, об этом говорится в письме президента Сербии Александра Вучича президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"По этой причине с нетерпением ждем очередного, шестого заседания межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое состоится во время ожидающегося визита в Азербайджанскую Республику министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Serbiyanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

Экслюзивные новости

Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi