Министр иностранных дел Сербии посетит Азербайджан

"Я бы хотел подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений".

"Я бы хотел подчеркнуть, что мы уделяем особое внимание экономическому аспекту наших двусторонних отношений".

Как передает Report, об этом говорится в письме президента Сербии Александра Вучича президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"По этой причине с нетерпением ждем очередного, шестого заседания межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое состоится во время ожидающегося визита в Азербайджанскую Республику министра иностранных дел Сербии Николы Селаковича", - подчеркнул глава государства.