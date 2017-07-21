Министр иностранных дел Польши посетит Азербайджан

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский посетит Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники, министр прибудет в Баку в октябре.

В ходе визита глава МИД обсудит с официальными лицами Азербайджана перспективы развития двухсторонних отношений, в том числе экономического сотрудничества, региональную и международную повестку, а также сотрудничество в рамках программы Восточного Партнерства.