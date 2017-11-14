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    Министр иностранных дел Ирана посетит Азербайджан

    Мохаммад Джавад Зариф примет участие в министерской встрече Сердце Азии – Стамбульский процесс в Баку© РИА Новости / Владимир Астапкович

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Азербайджан. Об этом Report заявили в  посольстве Ирана в Азербайджане. 

    Основная цель визита дипломата - участие в 7-ой министерской встрече в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс", которая пройдет  в Баку 30 ноября - 1 декабря. 

    Главной темой встречи станет "Безопасность и экономические связи в регионе "Сердце Азии".

    Напомним, Азербайджан в настоящее время является сопредседателем процесса наряду с Афганистаном. Министерскую встречу также посетят другие высокие гости из стран-участниц инициативы, в том числе президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.

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