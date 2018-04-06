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    Министр иностранных дел Ирана посетил Нахчыван

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 6 апреля посетил Нахчыванскую Автономную Республику.

    Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в Автономной Республике он встретился с высокопоставленными официальными лицами.

    Министр обсудил в Нахчыване торгово-экономические вопросы с местными официальными лицами.

    Отметим, что 5 апреля Мохаммад Джавад Зариф принял участие в министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

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