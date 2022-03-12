Джейхун Байрамов: Зангезурский коридор свяжет Иран и Грузию

Стороны платформы сотрудничества в формате "3+3" заинтересованы в открытии коммуникационных связей. Азербайджан и Армения выиграют от Зангезурского коридора.

"В настоящее время между Грузией и Ираном нет железнодорожной линии. После реализации Зангезурского коридора между двумя странами будет налажено железнодорожное сообщение".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в рамках дипломатического форума в Анталье на панельной дискуссии на тему "Перспективы инклюзивного мира на Южном Кавказе".

По его словам, участники платформы сотрудничества в формате "3+3" заинтересованы в открытии коммуникационных связей. Азербайджан и Армения выиграют от Зангезурского коридора.

Глава МИД отметил, что запуск коридора будет выгоден для всех шести стран: "Некоторые заявляют, что Грузия останется вне Зангезурского коридора. Однако это не так, и Грузия также сможет пользоваться возможностями коридора. ", - сказал Байрамов.