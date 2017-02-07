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    Министр иностранных дел Грузии посетит Азербайджан

    В рамках двухдневного визита предусмотрены встречи грузинского министра с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами

    Тбилиси. 7 февраля. REPORT.AZ/ 12 февраля министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе посетит Азербайджан.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках двухдневного визита предусмотрены встречи грузинского министра с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.

    На встречах обсудят перспективы развития двусторонних связей, проведут обмен мнениями касательно происходящих в мире и регионе процессов.

    После встречи министров пройдет совместная пресс-конференция. 

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