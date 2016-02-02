Глава МИД Греции прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Греции, в ходе однодневного визита Н.Котзиас проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, с членами межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Греция, министром энергетики Натигом Алиевым.

На встречах будут обсуждены вопросы развития двусторонних политических и экономических вопросов.

Из Баку Н.Котзиас направится в Амстердам.