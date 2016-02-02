 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Греции прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Будут обсуждены вопросы развития двусторонних политических и экономических вопросов

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает  Report  со ссылкой на пресс-службу МИД Греции, в ходе однодневного визита Н.Котзиас проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, с членами межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Греция, министром энергетики Натигом Алиевым.

    На встречах будут обсуждены вопросы развития двусторонних политических и экономических вопросов.

    Из Баку Н.Котзиас направится в Амстердам.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi