Министр иностранных дел Франции совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Париж. 14 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в конце мая совершит визит в Азербайджан.

Об этом в интервью западноевропейскому бюро Report сказал глава группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной Ассамблеи Франции депутат Пьер Ален Рафан.

По его словам, в рамках визита глава МИД Франции встретится с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами: "На встречах, в основном, будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития связей между двумя странами, урегулирования нагорно-карабахского конфликта".