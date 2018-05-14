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    Министр иностранных дел Франции совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Париж. 14 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в конце мая совершит визит в Азербайджан.

    Об этом в интервью западноевропейскому бюро Report сказал глава группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной Ассамблеи Франции депутат Пьер Ален Рафан.

    По его словам, в рамках визита глава МИД Франции встретится с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами: "На встречах, в основном, будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития связей между двумя странами, урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

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