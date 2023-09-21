Министр иностранных дел Чада: Мы готовы сотрудничать с Азербайджаном во всех сферах

"Республика Чад готова к сотрудничеству с Азербайджаном во всех сферах".
Как передает
Глава ведомства рассказал о проектах глобального масштаба, реализуемых Азербайджаном совместно с ООН:
"Я очень люблю Азербайджан, ваша страна сегодня в списке развивающихся стран. Мы знаем о проектах международного масштаба, реализуемых Азербайджаном. Будучи председателем Движения неприсоединения, Азербайджан подписал очень крупные проекты. На неделе высокого уровня ООН у меня также были беседы с азербайджанскими дипломатами. Мы должны работать над углублением отношений между нашими странами. Надеюсь, что в будущем подпишем успешные проекты, которые будут служить взаимным интересам между Азербайджаном и Республикой Чад, и развитие отношений будет способствовать дальнейшему благополучию наших народов".