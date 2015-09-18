154 глав государств и правительств примут участие на юбилейной сессии Генассамблеи ООН

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На 70-ю сессию Генеральной Ассамблеи планируют приехать 154 глав государств и правительств и 30 министров. Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, на сегодняшний момент зарегистрировано около девяти тысяч делегатов, но их число может возрасти еще на пару тысяч. Во время общеполитической дискуссии пройдет 485 мероприятий, которые будут освещать, как минимум, три тысячи журналистов.

Согласно предварительному расписанию, 24 сентября общие дебаты откроются выступлениями президентов Бразилии и США. В тот же день выступят президент Турции Раджаб Тайип Эрдоган, президент Армении Серж Саргсян, премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

25 сентября состоится выступление президента Ирана Хасана Рухани. На 26 сентября запланированы выступления премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, на 27 сентября - главы МИД России Сергея Лаврова.

Выступления в рамках общих дебатов завершатся 30 сентября.