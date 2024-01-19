Азербайджан передал Уганде председательство в ДН

Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ДН).

Азербайджан передал Уганде председательство в Движении неприсоединения (ДН).

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, глава внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов принял участие в 19-м саммите глав государств и правительств ДН в Кампале (Уганда).

Выступая на саммите со вступительной речью Байрамов отметил, что Азербайджан успешно председательствовал в ДН в очень сложный для системы международных отношений период.

Он отметил, что после того, как Азербайджан 4 года назад принял председательство в ДН, были приняты субстантивные и институциональные меры для повышения эффективности движения в борьбе с существующими вызовами.

В рамках саммита был принят итоговый документ, в котором также отражены положения, учитывающие интересы нашей страны. Страны ДН также единогласно одобрили проведение в этом году в Азербайджане 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Затем председательство в ДН было передано Уганде, далее саммит продолжился под председательством президента Уганды Йовери Мусевени.

14:37

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН) в Уганде.

Как передает Report , об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе мероприятия Азербайджан передал председательство в ДН Уганде.