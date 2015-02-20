Глава МИД Азербайджана встретился с соотечественниками в Марнеули

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым встретилась с соотечественниками, проживающими в Марнеульском районеГрузии.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, на встрече присутствовали председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по стандартизации, метрологии и патенту Рамиз Гасанов, руководитель Грузинского представительства ГНКАР Махир Мамедов, посол Азер Гусейн, представленные в парламенте Грузии азербайджанские депутаты, губернатор региона Квемо-Картли Паата Хизанашвили, советник премьер-министра Грузии Савалан Мирзоев и другие официальные лица.

Э.Мамедъяров сказал, что Азербайджанское государство, в особенности Президент Ильхам Алиев, постоянно проявляет внимание и заботу о соотечественниках, в частности об азербайджанцах в Грузии. Он отметил, что наглядным подтверждением этого являются такие встречи, частные визиты официальных лиц государства и правительства Азербайджана в Грузию.

Министр говорил о значении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проектах ТАР, TANAP и других проектов, которые осуществляются в регионе по инициативе Азербайджана и в которых также участвует Грузия. Он отметил, что эти проекты придадут импульс социально-экономическому и культурному развитию народов, живущих в Азербайджане и Грузии.

Участвовавшие во встрече наши соотечественники говорили о подготовке кадров, в совершенстве владеющих азербайджанским языком, об обеспечении учебных заведений учебниками на азербайджанском языке, существующих проблемах в области здравоохранения, сельского хозяйства и в других сферах.

Махир Мамедов проинформировал о том, что с 2006 года, когда приступило к деятельности Грузинское представительство ГНКАР, проблемы безработицы, образования и другие проблемы азербайджанцев постоянно находились в центре внимания. Сегодня на предприятиях Грузинского представительства ГНКАР трудятся более 700 азербайджанцев, из которых 218 человек – это инженерно-технические работники. Благодаря финансовой поддержке ГНКАР в престижных высших учебных заведениях Грузии получают образование 1650 студентов. Представительство работает над новыми проектами, связанными с нашими соотечественниками.

Отмечалось, что в целях содействия решению проблем живущих в этой стране наших соотечественников в области сельского хозяйства в регионе строится большой холодильный склад.

Затем председатель комитета Рамиз Гасанов, посол Азер Гусейн внесли ясность в поднятые нашими соотечественниками вопросы.

Э.Мамедъяров отметил, что эти вопросы будут еще раз рассмотрены и найдут свое решение.

Живущие в Марнеули азербайджанцы высоко оценили внимание и заботу Президента Ильхама Алиева о них, отметили значение таких визитов и встреч.