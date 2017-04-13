Министр иностранных дел Азербайджана посетит Венгрию

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках заседания министров иностранных дел Вышеградской группы и стран Восточного партнерства в Варшаве встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в ходе встречи прозвучал обмен мнениями о будущих перспективах развития двусторонних отношений и возможного сотрудничества.

Была отмечена важность взаимной поддержки в многостороннем формате в рамках международных организаций. Стороны обсудили расширение двусторонней договорно-правовой базы.

Э. Мамедъяров отметил, что с удовольствием принял предложение коллеги посетить Венгрию.