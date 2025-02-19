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Министр иностранных дел Азербайджана посетит Кувейт

Министр иностранных дел Азербайджана посетит Кувейт Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Кувейт 29-30 апреля для участия в заседании совместного комитета, посвященного инициативам и обязательствам, затрагивающим интересы обеих стран.
Внешняя политика
19 февраля 2025 г. 13:42
Министр иностранных дел Азербайджана посетит Кувейт

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 29-30 апреля посетит Кувейт для участия в заседании совместной межправительственной комиссии.

Как сообщает Report со ссылкой на арабские СМИ, об этом заявил замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел Кувейта Джаррахом Джабер аль-Ахмед ас-Сабахом.

Рафиев отметил, что обмен визитами на высоком уровне очень важен для развития двусторонних отношений.

"Мы встречались на уровне заместителей министров, и на 29-30 апреля запланирован визит министра иностранных дел нашей страны Джейхуна Байрамова", - сказал замминистра.

По его словам, президент Ильхам Алиев направил эмиру Кувейта шейху Мишаалю аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху приглашение посетить Азербайджан. "Надеемся, что Его высочество посетит Азербайджан в этом году", - добавил Рафиев.

Отметим, что последнее заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и Кувейтом состоялась в городе Баку 14 февраля 2013 года. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр иностранных дел.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Minister to visit Kuwait
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Küveytə səfər edəcək

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