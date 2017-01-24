Министр иностранных дел Азербайджана отправился с визитом в Россию

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по инициативе российской стороны отправился с рабочим визитом в Москву.

Как сообщил в заявлении Report руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, дата визита была заранее обговорена с российской стороной.

В рамках визита в Москву Эльмар Мамедъяров встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.

На встрече будут обсуждены вопросы по решению армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основании переговоров в ходе встреч президентов Азербайджана и Армении в Вене и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, 19 января состоялся визит в Москву министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, который обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым процесс переговоров по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту.