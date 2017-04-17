Министр иностранных дел Азербайджана отправился с визитом на Мальту

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня прибудет с визитом на Мальту. Как сообщает Report, в ходе трехдневного визита глава МИД Азербайджана проведет переговоры со своим мальтийским коллегой Джорджем Велла, президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

В рамках визита будут обсуждаться вопросы укрепления двустороннего сотрудничества между странами.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации войдут также посол Азербайджана в Республике Мальта Мамед Ахмедзаде, вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.