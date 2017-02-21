Министр иностранных дел Азербайджана отбыл в Турцию

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Турцию для участия на предстоящей 22 февраля в Анкаре при организационной поддержке Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет) и Университета Ахмета Ясави международной конференции на тему "Ходжалинский геноцид, преступления против человечества и терроризм".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

На открытии конференции предусмотрены выступления генсека Тюркского совета Рамиля Гасанова, глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу, а также помощника премьер-министра Турции Тогрула Тюркеша. В ходе визита также запланированы двусторонние встречи Эльмара Мамедъярова.