Министр иностранных дел Азербайджана находится с визитом в Италии

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Италии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, целью визита является участие в конференции на тему "Укрепление безопасности в Средиземном море, сотрудничество в век большого потока мигрантов и беженцев", организованной в рамках Программы сотрудничества во имя Партнерства на Средиземном море ОБСЕ.

В рамках мероприятия запланированы выступление Э. Мамедъярова и двусторонние встречи с рядом официальных лиц.

Визит продлится до 25 октября.