Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках проводимой в Лондоне конференции по восстановлению Украины.
Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.
Как отмечается, в ходе встречи были обсуждены повестка сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности.
На встрече еще раз была подтверждена приверженность Азербайджана мирному процессу с Арменией. Delighted to meet w/
Discussed future prospects of cooperation btw Azerbaijan & OSCE. Informed about post-conflict situation & realities in the region. Reiterated
Delighted to meet w/