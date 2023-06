Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках проводимой в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Как отмечается, в ходе встречи были обсуждены повестка сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности.