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Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОБСЕ

Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОБСЕ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках проводимой в Лондоне конференции по восстановлению Украины.
Внешняя политика
21 июня 2023 г. 19:52
Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в рамках проводимой в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Как отмечается, в ходе встречи были обсуждены повестка сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности.

На встрече еще раз была подтверждена приверженность Азербайджана мирному процессу с Арменией.

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