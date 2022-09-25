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Министр иностранных дел: Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию

Министр иностранных дел: Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию "Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию".
Внешняя политика
25 сентября 2022 г. 00:51
Министр иностранных дел: Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию

"Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава ведомства отметил, что установление дружественных добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном является ключом к созданию безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа посредством полноценной региональной нормализации.

"Одновременно с развитием освобожденных территорий, Азербайджан инициировал процесс нормализации отношений с Арменией, основываясь на взаимном уважении территориальной целостности и независимости двух стран в рамках их границ", - сказал Байрамов.

Глава МИД подчеркнул, что наша страна неоднократно выступала с инициативой проработать мирное соглашение с Арменией и утвердила с данной целью соответствующую комиссию. В то же время, Азербайджан выразил готовность к работе над делимитацией границы с Арменией, разблокировке коммуникаций в регионе и созданию Зангезурского коридора.

"Армения все также придерживается практики имитации переговоров и вместо выполнения своих обязательств, часто прибегает к провокациям для срыва мирного процесса", - сказал глава ведомства.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: "Azərbaycan regional sülh, sabitlik və inkişafa sadiqdir"

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