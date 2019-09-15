Министр иностранных дел Азербайджана отправился с визитом в Европу

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Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом в Ватикан, затем он с рабочим визитом посетит Итальянскую Республику и Венгрию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В ходе визитов Эльмар Мамедъяров проведет двусторонние встречи с официальными лицами, а также примет участие во встрече министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) и в открытии офиса представительства ССТГ в Будапеште.