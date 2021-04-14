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Министр инфраструктуры Украины посетил Гянджу

Министр инфраструктуры Украины посетил Гянджу Делегация во главе с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклиным прибыла в Гянджу.
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 15:27
Министр инфраструктуры Украины посетил Гянджу
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Делегация во главе с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклиным прибыла в Гянджу.

Как передает западный центр Report, визит носит цель более близкого ознакомления с преступлениями, совершенными Арменией в Гяндже в период войны.

Гости в первую очередь прибыли на место, где 11 октября в результате армянского террора погибло и было ранено большое число людей, а также произошли крупные разрушения. В знак почтения к памяти погибших мирных граждан члены делегации возложили цветы к руинам разрушенного жилого дома.

Было отмечено, что армяне ночью подвергли ракетному обстрелу из "Точка-У", "Смерч", "СКУД" гражданские объекты в Гяндже. Целью этой атаки было массовое убийство мирного населения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın infrastruktur naziri Gəncəyə səfər edib

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