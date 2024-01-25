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Министр: Грузинский народ очень рад успехам Азербайджана

Министр: Грузинский народ очень рад успехам Азербайджана Расширение сотрудничества в сфере образования послужит мостом для более тесных связей между Азербайджаном и Грузией.
Внешняя политика
25 января 2024 г. 16:27
Министр: Грузинский народ очень рад успехам Азербайджана

Расширение сотрудничества в сфере образования послужит мостом для более тесных связей между Азербайджаном и Грузией.

Как передает Report, об этом министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари заявил на встрече с профессорско-преподавательским составом Бакинского государственного университета (БГУ).

"За последние три десятилетия сотрудничество между нашими странами развивалось по всем уровням. И углубление связей в области образования послужит во благо двух стран. Необходимо продолжать работу в этом направлении",- сказал он.

Амилахвари подчеркнул, что грузинский народ очень рад тому, что Азербайджан смог полностью восстановить свой суверенитет.

"В вопросе нарушения территориальной целостности, мы очень хорошо понимаем вас, потому что мы также столкнулись с этой проблемой. Грузинский народ очень рад успехам Азербайджана",- добавил министр.

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Версия на английском языке Minister: Georgian people are very happy with Azerbaijan's success
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Gürcü xalqı Azərbaycanın uğurlarına sevinir”

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