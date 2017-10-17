Министр финансов Афганистана посетит Азербайджан

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Министр финансов Афганистана Эклиль Ахмад Хакими посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Афганистана в Азербайджане, визит состоится 7-8 ноября.

Визит будет осуществлен по приглашению министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева. В Баку афганский министр обсудит экономические и торговые вопросы, а также проведет встречи с другими официальными лицами Азербайджана.

Отметим, что несколько дней назад посол Афганистана в Азербайджане Мухаммед Таги Халили провел встречу с замминистра экономики Азербайджана Сахилем Бабаевым. На встрече был обсужден вопрос создания совместной рабочей группы Азербайджан-Афганистан.