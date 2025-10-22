Министр: Эстония поддерживает связи Азербайджана с ЕС и НАТО
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 12:53
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна поддерживает связи Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО.
Как сообщает Report, на приеме у президента Ильхама Алиева в Баку глава эстонского МИД выразил удовлетворение позитивной динамикой в развитии отношений между Европейским союзом и Азербайджаном.
Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, отметив открытие новых перспектив для сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом в области энергетики, транспортных связей и других сферах.
