Министр: Эстония поддерживает связи Азербайджана с ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна поддерживает связи Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО.

Как сообщает Report, на приеме у президента Ильхама Алиева в Баку глава эстонского МИД выразил удовлетворение позитивной динамикой в развитии отношений между Европейским союзом и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, отметив открытие новых перспектив для сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом в области энергетики, транспортных связей и других сферах.