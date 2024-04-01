Министр энергетики Румынии посетил Аллею шехидов

Делегация во главе с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужой в рамках официального визита в Баку посетила Аллею шехидов.

Делегация во главе с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужой в рамках визита в Баку посетила Аллею шехидов.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Румынии в социальной сети "Х".

"Делегация посетила Аллею шехидов в Азербайджане, где гости возложили цветы к могилам азербайджанских героев, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность страны", - говорится в публикации.