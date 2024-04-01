Министр энергетики Румынии посетил Аллею шехидов

Делегация во главе с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужой в рамках визита в Баку посетила Аллею шехидов.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Румынии в социальной сети "Х".
"Делегация посетила Аллею шехидов в Азербайджане, где гости возложили цветы к могилам азербайджанских героев, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность страны", - говорится в публикации.
Delegația condusă de Ministrul Energiei al @Tianu a efectuat o vizită oficială în pentru a participa la cea de-a 8-a întâlnire a Comisiei Mixte pentru Relații Comercial-Economice și Cooperare Științifico-Tehnică dintre Guvernele #Azerbaidjanului și #României, ținut la Baku. pic.twitter.com/1jrensQNat