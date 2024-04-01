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Министр энергетики Румынии посетил Аллею шехидов

Министр энергетики Румынии посетил Аллею шехидов Делегация во главе с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужой в рамках официального визита в Баку посетила Аллею шехидов.
Внешняя политика
1 апреля 2024 г. 13:04
Министр энергетики Румынии посетил Аллею шехидов

Делегация во главе с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужой в рамках визита в Баку посетила Аллею шехидов.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Румынии в социальной сети "Х".

"Делегация посетила Аллею шехидов в Азербайджане, где гости возложили цветы к могилам азербайджанских героев, отдавших свою жизнь за независимость и территориальную целостность страны", - говорится в публикации.

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