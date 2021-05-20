Министр экспорта Великобритании прибыл в Азербайджан

Грэм Стюарт примет участие в 4-ом заседании Совместной межправительственной комиссии Великобритании и Азербайджана

Министр экспорта Великобритании Грэм Стюарт прибыл в Азербайджан с трехдневным визитом, нацеленным на укрепление существующего торгово-экономического сотрудничества между странами.

Как сообщили Report в посольстве Великобритании, в рамках своего первого визита в Азербайджан министр обсудит укрепление двусторонних связей, а также заинтересованность Великобритании в поддержке Азербайджана по диверсификации его экономики в сферах финансов, образования, ИКТ, здравоохранения и др.

Министр экспорта Великобритании проведет встречи с министрами энергетики, экономики, транспорта, связи и высоких технологий, экологии и природных ресурсов, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном в целях диверсификации экономики и перехода Азербайджана на возобновляемые источники энергии.

Также Г. Стюарт примет участие в 4-м заседании Совместной межправительственной комиссии Великобритании и Азербайджана и в открытии недавно созданной Британской торгово-промышленной палаты в Азербайджане.

"Соединенное Королевство и Азербайджан связывают давние отношения, выходящие за рамки коммерческой и энергетической сфер. Я с нетерпением ожидаю участия в работе Совместной межправительственной комиссии Великобритании и Азербайджана, которая поможет еще более укрепить наши связи", - заявил министр экспорта Великобритании в преддверии своего визита в Баку.