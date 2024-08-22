Министр экономики: Рост грузопотока между Азербайджаном и Узбекистаном достиг 25-30%

Азербайджан может инвестировать в строительный бизнес в Узбекистане более $500 млн.

Азербайджан может инвестировать в строительный сектор Узбекистана более $500 млн.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Узбекистан, об этом заявил на узбекско-азербайджанском бизнес-форуме, который проходит сегодня в Ташкенте, почетный консул Узбекистана в Азербайджане Кянан Джалилов.

По словам министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, показатель роста грузопотока между нашими странами в районе 25-30%.

"Налаженные транспортно-логистические коммуникации дают нам те результаты, на которые мы и рассчитывали. Мы видим, что объем грузоперевозок в регионе стабильно увеличивается на 25-30% в обоих направлениях", - сказал министр.

Джаббаров также заявил, что в ближайшее время откроется текстильное производство в городе Ханкенди. Это инвестиционный проект, который реализуется со стороны узбекской компании.

В ходе форума обсуждался вопрос открытия торговых домов и шоурумов в Баку, Шуше, Ташкенте и Самарканде.

По словам министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратова, Ташкент готов осваивать и перерабатывать полезные ископаемые в Азербайджане, а также выпускать стройматериалы и использовать их для восстановительных работ на освобожденных территориях в Карабахе.

Кудратов также пригласил азербайджанские компании участвовать в разработке и добыче месторождений цветных металлов в Узбекистане.

"В свою очередь, мы приглашаем азербайджанские компании к участию в разработке и добыче цветных металлов, в том числе месторождений меди. Сотрудничество в энергетическом и нефтегазовом секторах развивается хорошими темпами", - отметил Лазиз Кудратов