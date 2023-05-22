О нас

Министр экономики Литвы: Видим большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном

Министр экономики Литвы: Видим большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном Литва видит большой потенциал для расширения совместных проектов сотрудничества с Азербайджаном и стремится активно делиться своей лучшей практикой, опытом и историей успеха со страной.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 15:48
Министр экономики Литвы: Видим большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном

Литва видит большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном и стремится активно делиться своей лучшей практикой, опытом и историей успеха со страной.

Как сообщает корреспондент Report из Вильнюса, об этом сказала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте (Aušrinė Armonaite) на открытии азербайджано-литовского бизнес форума в Вильнюсе 22 мая.

Она отметила, что сегодняшнее мероприятие откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях.

"Визит президента Азербайджана в сопровождении делегации деловых кругов страны служит мощным подтверждением нашего обоюдного намерения активизировать нашу двустороннюю экономическую повестку дня», - сказала она.

По ее словам, одной из главных целей, которых пытается достичь Литва – это диверсификация экспортных рынков: "Это могло бы помочь нам объединить наши экономики и торговлю и проложить путь к увеличению числа совместных проектов, более впечатляющим показателям торговли".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Economy Minister: Lithuania sees great potential for expanding cooperation with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Litvalı nazir: “Azərbaycanla əməkdaşlıqda böyük potensial görürük”

Экслюзивные новости

Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45
Корейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
ФотоКорейские компании хотят участвовать в аграрных проектах в Карабахе
17 мая 2023 г. 16:52
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
Молдова впервые за 30 лет увеличила военный бюджет с серьезным отрывом
17 мая 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi