Министр экономики Литвы: Видим большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном

Литва видит большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном и стремится активно делиться своей лучшей практикой, опытом и историей успеха со страной.
Как сообщает корреспондент Report из Вильнюса, об этом сказала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте (Aušrinė Armonaite) на открытии азербайджано-литовского бизнес форума в Вильнюсе 22 мая.
Она отметила, что сегодняшнее мероприятие откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях.
"Визит президента Азербайджана в сопровождении делегации деловых кругов страны служит мощным подтверждением нашего обоюдного намерения активизировать нашу двустороннюю экономическую повестку дня», - сказала она.
По ее словам, одной из главных целей, которых пытается достичь Литва – это диверсификация экспортных рынков: "Это могло бы помочь нам объединить наши экономики и торговлю и проложить путь к увеличению числа совместных проектов, более впечатляющим показателям торговли".